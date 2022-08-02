فريق نخبة دوري المدارس يبدأ معسكره التطويري في مدريد .. والشعيلان يشكر أولياء أمور اللاعبين

وقدم الشعيلان شكره وتقديره لكل أولياء أمور اللاعبين على تعاونهم الكبير في سبيل انضمام جميع اللاعبين إلى المعسكر الحالي، وبيّن أن هذا المعسكر يأتي امتدادًا لبرامج دوري المدارس المتنوعة، الذي انطلق منذ بداية دوري المدارس في نسخته الثالثة هذا العام، وكان آخره بطولة نخبة المملكة المجمعة، التي أُقيمت أخيرًا في محافظة جدة، لنخبة فرق مدارس المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، والتي نتج عنها هذا الفريق الحالي، المشارك في المعسكر التطويري.