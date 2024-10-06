على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية".. الأخضر يدشن تدريباته استعداداً لمواجهة اليابان

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، معسكره الإعدادي في محافظة "جدة"، استعداداً لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف الأخضر في العاشر من شهر أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يستضيف منتخب البحرين، وستقام كلا المواجهتين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ميدانياً، أجرى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصتهم التدريبية الأولى على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية"، تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، ووسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها خصص المدير الفني تمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية مع أنديتهم يوم أمس، فيما اكتفى بقية اللاعبين بتمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب "مروان الصحفي" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية.
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء غداً الاثنين بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية" عند الساعة السادسة مساءً.