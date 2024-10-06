على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية".. الأخضر يدشن تدريباته استعداداً لمواجهة اليابان

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، معسكره الإعدادي في محافظة "جدة"، استعداداً لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.