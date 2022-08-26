صافرة سلوفيني تضبط مواجهة العدالة والاتحاد.. والبلوي يقود لقاء الشباب والباطن

وأختار الحكم سامي الجريس لقيادة مباراة الاتفاق وضيفه الطائي على أن يعاونه كل من عبدالرحيم الشمري ومحمد الوحيمر، وسيشرف محمد البريدي على غرفة الفيديو بمساعدة من عادل شراحيلي.