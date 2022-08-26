صافرة سلوفيني تضبط مواجهة العدالة والاتحاد.. والبلوي يقود لقاء الشباب والباطن

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الطواقم التحكيمية التي ستقود مباريات اليوم الجمعة من الجولة الأولى لدوري روشن السعودي لموسم 2022/2023.
فقد أسند لطاقم تحكيم سلوفيني إدارة مباراة الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق العدالة وضيفه الاتحاد بقيادة الحكم سلافكو فينسيتش حكماً للساحة ويساعده مواطناه توماس كلانسنيك كمساعد أول وأندراز كوفاسيتش مساعد ثانٍ، على أن يتولى البرتغالي تياجو مارتنيز إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي محمد الشهري.
وأختار الحكم سامي الجريس لقيادة مباراة الاتفاق وضيفه الطائي على أن يعاونه كل من عبدالرحيم الشمري ومحمد الوحيمر، وسيشرف محمد البريدي على غرفة الفيديو بمساعدة من عادل شراحيلي.
فيما يقود فيصل البلوي ختام مباريات اليوم والتي تجمع الشباب بضيفه الباطن بمساعدة من عيسى الخيبري وعلي العلي، بينما ستكون غرفة الفيديو تحت إمرة الحكم أحمد الرميخاني على أن يعاونه إبراهيم الدخيل.