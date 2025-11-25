القادسية يحصد 3 ميداليات في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

ونجح اللاعب خالد الغامدي في انتزاع الميدالية الذهبية بعد أداء قوي في جولاته النهائية، فيما أحرزت اللاعبة آلاء زيدوري الميدالية الفضية إثر مستويات فنية متقدمة، كما نال اللاعب فيصل آل مخلص الميدالية البرونزية، ليؤكد الفريق حضورًا تنافسيًا مشرفًا على المستوى العالمي.