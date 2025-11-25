القادسية يحصد 3 ميداليات في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

سجّل نادي القادسية حضورًا مميزًا في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، محققًا ثلاث ميداليات متنوعة بعد أداء لافت للاعبيه في المنافسات الدولية.
ونجح اللاعب خالد الغامدي في انتزاع الميدالية الذهبية بعد أداء قوي في جولاته النهائية، فيما أحرزت اللاعبة آلاء زيدوري الميدالية الفضية إثر مستويات فنية متقدمة، كما نال اللاعب فيصل آل مخلص الميدالية البرونزية، ليؤكد الفريق حضورًا تنافسيًا مشرفًا على المستوى العالمي.
وتأتي هذه النتائج ثمرة لبرنامج إعداد منهجي خضع له الفريق ضمن خطط نادي القادسية لتطوير المواهب، حيث ركّز الجهاز الفني على تعزيز الجوانب البدنية والفنية للاعبين للمنافسة في المحافل الدولية.
من جهته، عبّر المدير الفني لفريق القادسية للجوجيتسو، محمد آل مخلص، عن فخره بما حققه اللاعبون، وقال: "ذهبية خالد، وفضية آلاء، وبرونزية فيصل ليست مجرد ميداليات، بل تتويج لعمل شاق والتزام طويل الأمد، ونعد بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات".
وأضاف: "نشكر إدارة النادي على دعمها المستمر، كما نثمّن جهود أولياء الأمور وكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح اللافت".