أولمبياد باريس 2024.. فوز ثمين للعراق على أوكرانيا

حقق منتخب العراق فوزًا ثمينًا بعد أن قلب تأخره إلى انتصار على نظيره منتخب أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.