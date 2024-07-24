أولمبياد باريس 2024.. فوز ثمين للعراق على أوكرانيا

حقق منتخب العراق فوزًا ثمينًا بعد أن قلب تأخره إلى انتصار على نظيره منتخب أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
تقدم منتخب أوكرانيا أولاً عن طريق فالنتين روبشينسكي في الدقيقة 53، وتمكن منتخب العراق من إدراك التعادل عن طريق المهاجم أيمن حسين في الدقيقة 57 من ركلة جزاء
وفي الدقيقة 75 خطف علي جاسم الهدف الثاني، لينتزع أسود الرافدين ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار.
ويلعب منتخب العراق في المجموعة الثانية، رفقة كلٍ من المغرب والأرجنتين وأوكرانيا.
بهذه النتيجة رفع منتخب العراق رصيده إلى 3 نقاط متساويًا مع المغرب الفائز على الأرجنتين، فيما بقي رصيد أوكرانيا من دون أي نقطة.
وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث تلتقي الأرجنتين مع العراق، وأوكرانيا مع المغرب.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تُقام مبارياته يوم 2 أغسطس، علمًا بأن المباراة النهائية تُقام يوم 9 أغسطس.