رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يلتقي نظيره الإسباني في جدة

التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، نظيره رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان، وذلك على هامش مباراة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره الإندونيسي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.