رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يلتقي نظيره الإسباني في جدة

تناول اللقاء التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة كأس السوبر الإسباني 2026
التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، نظيره رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان، وذلك على هامش مباراة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره الإندونيسي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون بين الاتحادين السعودي والإسباني في مختلف المجالات الرياضية، وبحث سبل تطوير الشراكة وتعزيز التعاون لتحقيق المستهدفات المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة كرة القدم في البلدين.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة كأس السوبر الإسباني 2026، في إطار جهود الاتحاد السعودي لتنظيم بطولات عالمية المستوى تعزز مكانة المملكة على الساحة الرياضية الدولية.

