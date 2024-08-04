بعثة "الاتحاد" تصل إيطاليا تأهبًا لملاقاة "إنتر ميلانو"

وصلت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، قبل قليل، إلى إيطاليا؛ تأهُّبًا لمواجهة "إنتر ميلانو" الإيطالي، حامل لقب الكالتشيو، الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد "2024-2025".
وتأتي هذه المواجهة في ختام مباريات الفريق في معسكره الخارجي استعدادًا للموسم المقبل الذي بدأ في مدينة أليكانتي، شرق إسبانيا، 12 يوليو الماضي، قبل أن يشد الرحال صوب البرتغال إلى مدينة فارو الواقعة أقصى جنوب البرتغال، 27 يوليو الماضي؛ لإقامة معسكر آخر خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس.
وافتتح فريق الاتحاد معسكره الخارجي بالهزيمة أمام إلتشي الإسباني "0ـ2"، عقبها الخسارة ضد إشبيلية "0ـ1"، ثم الخسارة ضد فارينزي البرتغالي "1ـ3" في مباراة لم تكتمل بسبب الشغب الجماهيري، قبل أن يخسر يوم أمس من أمام ريال بيتيس 04-1".
من جهة أخرى التحق النجم الفرنسي "نغولو كانتي"، اليوم، ببعثة الفريق في معسكره الحالي المقام بإيطاليا.
ويختتم "الاتحاد" لقاءاته التجريبية في معسكره الخارجي، الأربعاء المقبل، أمام إنتر ميلان الإيطالي بعد أن خاض أربع مباريات أمام كلٍّ من: إلتشي، وإشبيلية، وفارينزي، وريال بيتيس.