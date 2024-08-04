بعثة "الاتحاد" تصل إيطاليا تأهبًا لملاقاة "إنتر ميلانو"

وتأتي هذه المواجهة في ختام مباريات الفريق في معسكره الخارجي استعدادًا للموسم المقبل الذي بدأ في مدينة أليكانتي، شرق إسبانيا، 12 يوليو الماضي، قبل أن يشد الرحال صوب البرتغال إلى مدينة فارو الواقعة أقصى جنوب البرتغال، 27 يوليو الماضي؛ لإقامة معسكر آخر خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس.