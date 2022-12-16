رالي جدة 2022.. "الراجحي" يفوز بالمرحلة الخاصة الأولى ويُعزِّز صدارتَه

تمكَّن السائق السعودي يزيد الراجحي "تويوتا - أوفردرايف" من تعزيز تقدمه على منافسه التشيكي ميروسلاف زابليتال "فورد "أف 150 إيفو" إلى 17:33 دقيقة، في رالي جدة، الجولة الرابعة - الأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، وذلك بعد سيطرته على مُجريات المرحلة الخاصة الأولى، بطول 192 كيلومترًا، التي أُقيمت اليوم، وبدأت من خليص وانتهت في عسفان.