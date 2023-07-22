"المحرِّك" النصراوي "سيكو فوفانا".. بطل صنعه "الموت" و"فرنسي" يمثِّل كوت ديفوار

في يوم 27 يونيو 2003 كان المنتخب الكاميروني يلعب نصف نهائي كأس القارات في مدينة ليون الفرنسية ضد منتخب كولومبيا. وفي الدقيقة الـ72 من المباراة سقط لاعب الوسط "مارك فيفيان فو" على أرض الملعب بشكل مفاجئ دون أن يلمسه أحد، وكانت عيناه مفتوحتَيْن، وفمه أيضًا، وكان في تلك اللحظة يصارع الموت، ويتشبث بآخر نَفَس لبقائه على قيد الحياة. وفي تلك الأثناء كان هناك صبي صغير، يُدعى سيكو فوفانا، يشاهد تلك الدقائق العصيبة، وكان سيكمل عامه الثامن حينها.