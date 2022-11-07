دورة الألعاب السعودية.. "دليّل بنت نهار" تتوّج الفائزين بمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة

وفي صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، اختتمت ظهر اليوم، منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي حسم ميداليتها الذهبية والمركز الأول نادي الرياض لذوي الإعاقة، بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 75-35 أمام نادي جدة الذي حل في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصد نادي جازان الميدالية البرونزية بعد فوزه على نادي الجوف بنتيجة 42-29 في مباراة تحديد المركز الثالث.