بمشاركة 12 فريقًا.. قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات تنطلق عبر الاتصال المرئي

وستقام منافسات البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث تُلعب مباريات دور الثمانية من مواجهة واحدة، بينما يخوض المتأهلون نصف النهائي من مباراتين، مع إقامة مباراة تحديد المركز الثالث من مواجهة واحدة، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية لتحديد البطل.