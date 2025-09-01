بمشاركة 12 فريقًا.. قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات تنطلق عبر الاتصال المرئي

أُجريت اليوم الاثنين مراسم قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات للموسم الرياضي 2025-2026 عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بمشاركة 12 فريقًا.
واعتمدت لجنة المسابقات توزيع الفرق على مستويين وفقًا لمراكزها في الموسم الماضي، حيث ضم المستوى الأول أندية الهلال والاتحاد وشعلة الشرقية ونيوم، فيما جاء في المستوى الثاني أندية الأمل والترجي والهمة واتحاد النسور. وتأهلت مباشرة إلى دور ربع النهائي فرق النصر والأهلي والقادسية والعلا باعتبارها أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز للسيدات الموسم الماضي.
وستقام منافسات البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث تُلعب مباريات دور الثمانية من مواجهة واحدة، بينما يخوض المتأهلون نصف النهائي من مباراتين، مع إقامة مباراة تحديد المركز الثالث من مواجهة واحدة، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية لتحديد البطل.
كما اعتمد الاتحاد الجوائز المالية، إذ سيحصل الفريق الفائز باللقب على مليون ريال، وينال الوصيف 500 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 200 ألف ريال. وأكدت عالية الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد، أن البطولة تمثل منصة مهمة لتعزيز استمرارية المنافسات وصقل مهارات اللاعبات بما يسهم في اكتشاف المواهب ودعم المنتخبات الوطنية.
يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب النسخة الماضية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على القادسية الذي حل وصيفًا، فيما جاء النصر في المركز الثالث.