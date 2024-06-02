تحتضنها البحرين.. أخضر البلياردو والسنوكر يشارك في بطولة كأس العرب
يشارك الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر 2024 والتي انطلقت منافساتها اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة وتستمر حتى 9 من شهر يونيو الجاري .
ويمثل المنتخب في منافسات البلياردو اللاعبان فيصل الزهراني، ومشاري الرشيد، ويشرف عليهما فنياً المدرب فرانسيسكو، فيما يمثل المنتخب السعودي في منافسات السنوكر اللاعبان على الشمراني ومساعد المسفر، ويشرف عليهما فنياً المدرب عمران شاهزاد، ويشرف إدارياً على المنتخب الأستاذ سيف القحطاني .
يذكر أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر يشارك في هذه البطولة بمواهب شابة وجديدة في منافسات البلياردو منحت لهم الفرصة بسبب تواجد أكثر من 20 لاعبًا في مدينة جدة استعدادً للمشاركة في بطولة العالم للبلياردو والتي تنطلق منافساتها غدا الاثنين بحضور ومشاركة نجوم العالم في البلياردو.