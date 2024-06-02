تحتضنها البحرين.. أخضر البلياردو والسنوكر يشارك في بطولة كأس العرب

يذكر أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر يشارك في هذه البطولة بمواهب شابة وجديدة في منافسات البلياردو منحت لهم الفرصة بسبب تواجد أكثر من 20 لاعبًا في مدينة جدة استعدادً للمشاركة في بطولة العالم للبلياردو والتي تنطلق منافساتها غدا الاثنين بحضور ومشاركة نجوم العالم في البلياردو.