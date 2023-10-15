تحضيرًا للقاء مالي.. الأخضر يواصل تدريباته في معسكر البرتغال

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة من (8 - 17) من شهر أكتوبر الجاري، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب مالي وديًا بعد يوم غدٍ الثلاثاء على "ملعب بورتيماو" ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.