الأهلي يواجه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة بحثًا عن تعزيز الصدارة

ويسعى الأهلي إلى تأكيد بدايته القوية وتعزيز موقعه في الصدارة، بعدما تصدّر مجموعته بفارق الأهداف إثر فوزه في الجولة الأولى على ناساف الأوزبكي بنتيجة (4 – 2). في المقابل، يحتل الدحيل المركز الحادي عشر بعد خسارته أمام الهلال (2 – 1).