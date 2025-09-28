الأهلي يواجه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة بحثًا عن تعزيز الصدارة

يخوض الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، غدًا مواجهة قوية أمام الدحيل القطري على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، وسط غياب بعض عناصره البارزة.
ويسعى الأهلي إلى تأكيد بدايته القوية وتعزيز موقعه في الصدارة، بعدما تصدّر مجموعته بفارق الأهداف إثر فوزه في الجولة الأولى على ناساف الأوزبكي بنتيجة (4 – 2). في المقابل، يحتل الدحيل المركز الحادي عشر بعد خسارته أمام الهلال (2 – 1).
ويفتقد الأهلي خدمات جناحه البرازيلي ويندرسون جالينو بداعي الإصابة، لكنه يدخل المباراة معتمدًا على نجومه الجزائري رياض محرز، والإنجليزي إيفان توني، والعاجي فرانك كيسييه لتعويض الغيابات ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.