عمره 20 عامًا فقط.. مانشستر يونايتد يضم لاعب "أتلانتا" بـ92 مليون دولار

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع نادي أتلانتا الإيطالي، للتعاقد مع مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند، بصفقة تشمل بشكل مبدئي مبلغ 64 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار)، مع وجود مكافآت تبلغ 10 ملايين دولار.
ودخل أتلانتا المفاوضات مطالبًا بمبلغ 99 مليون دولار، وفق ما أعلنته شبكة "سكاي سبورتس".
وكانت الشبكة الإخبارية الرياضية قد أفادت في وقت سابق بأن راسموس هويلوند البالغ من العمر (20 عامًا) كان يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وليس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووافق المهاجم الدولي الدنماركي على عقد يمتد لـ5 سنوات مع "الشياطين الحمر"، مع خيار التجديد 12 شهرًا إضافيًّا.
ويعتبر هويلوند ثالث صفقة لفريق "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ إذ تعاقد قبله مع لاعب وسط تشيلسي مايسون ماونت، والحارس الكاميروني أندريه أونانا قادمًا من إنتر الإيطالي.
ويحرص مدرب يونايتد الهولندي، إريك تن هاغ، على تعزيز خياراته الهجومية بعد موسمٍ افتقر فيه فريقه إلى النجاعة التهديفية؛ وفق "فرانس برس".
واحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري؛ إلا أنه لم يسجل سوى 58 هدفًا، أي 36 هدفًا أقل من جاره سيتي بطل البرميرليغ وأوروبا.
وانضم هويلوند إلى أتلانتا في أغسطس 2022، قادمًا من شتورم غراتس النمساوي، لقاء صفقة بلغت 19 مليون دولار، وسجل 10 أهداف في 34 مباراة الموسم الماضي.
ويستهلّ يونايتد الموسم الجديد بلقاء على أرضه مع ولفرهامبتون في 14 أغسطس المقبل.