عمره 20 عامًا فقط.. مانشستر يونايتد يضم لاعب "أتلانتا" بـ92 مليون دولار

وكانت الشبكة الإخبارية الرياضية قد أفادت في وقت سابق بأن راسموس هويلوند البالغ من العمر (20 عامًا) كان يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وليس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.