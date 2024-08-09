بهدف تقديم الدعم لممارسيها.. توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الملاكمة و"BOX12‏‎"

وأكّد رئيس الاتحاد المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، أنّ هذه الاتفاقية تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد لدعم القطاع الخاص؛ بهدف نشر لعبة الملاكمة بين أفراد المجتمع، والتعاون والعمل المشترك مع كافة الأندية والمراكز في جميع أرجاء الوطن، وانطلاقًا من رؤيتنا لتوطيد وتطوير علاقتنا مع الشركاء من القطاع الخاص، يسرّنا الإعلان عن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع "BOX12"، ونشكرهم على الشراكة الاستراتيجية، ونأمل أن تحقّق شراكتنا التطلعات والأهداف المشتركة.