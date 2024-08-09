بهدف تقديم الدعم لممارسيها.. توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الملاكمة و"BOX12‏‎"

بحضور رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله أحمد الحربي، ونائبة الرئيس رشا الخميس، قام المدير التنفيذي لاتحاد الملاكمة الوليد صالح الكعيد، والمدير التنفيذي لنادي "BIX12" ماجد الرقاص، بتوقيع المذكرة، وتمت مراسم التوقيع في مقر نادي "box12" بالرياض.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتقديم الدعم المطلوب لممارسي رياضة الملاكمة، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة من الطرفين، والمشاركة في المبادرات الرياضية بما يلبّي التطلعات ويحقّق الطموحات لرفع الوعي وزيادة الممارسة للعبة الملاكمة.
وأكّد رئيس الاتحاد المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، أنّ هذه الاتفاقية تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد لدعم القطاع الخاص؛ بهدف نشر لعبة الملاكمة بين أفراد المجتمع، والتعاون والعمل المشترك مع كافة الأندية والمراكز في جميع أرجاء الوطن، وانطلاقًا من رؤيتنا لتوطيد وتطوير علاقتنا مع الشركاء من القطاع الخاص، يسرّنا الإعلان عن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع "BOX12"، ونشكرهم على الشراكة الاستراتيجية، ونأمل أن تحقّق شراكتنا التطلعات والأهداف المشتركة.
وقالت نائبة الرئيس رشا الخميس: إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستكون بداية انطلاقة العديد من المبادرات والمشاريع التي ستعود بالمزيد من المخرجات والعوائد الإيجابية بشكل كبير على المنتخب الوطني، بما في ذلك اللاعبون والمدربون من مختلف الفئات العمرية".
وأضافت: "كما أنها ستلعب دورًا هامًّا في انتشار لعبة الملاكمة بالشكل الذي نسعى له في السنوات المقبلة".