المدرب خورخي خيسوس يرد على أنباء مغادرته نادي الهلال: "مستحيل"

وذكرت تقارير صحفية أيضًا أنه بالرغم من تصدّر "الهلال" المركز الأول بالدوري السعودي برصيد 16 نقطة، إلا أن بعض المسؤولين بالنادي أبلغوا وكيل خيسوس بإمكانية إنهاء عقده مسبقًا، إذا لم يتحسن مستوى الفريق قريبًا.