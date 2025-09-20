للرجال والسيدات.. أخضر البادل يختتم مشاركته الخليجية ببرونزيتين

وعلى صعيد السيدات، صنع المنتخب السعودي إنجازًا تاريخيًا بالحصول على أول ميدالية رسمية للبادل النسائية في تاريخ المملكة، عقب مواجهة قوية أمام منتخب الإمارات امتدت لأكثر من ثلاث ساعات. افتتحت المواجهة بفوز مثير للثنائي أريج فارح والعنود يماني (7-6 / 7-5)، قبل أن تخسر نجوى سلهب وفاطمة الحربي المباراة الثانية (0-6 / 0-6). وفي اللقاء الفاصل، قدّمت سماهر كردي وسارة سلهب مباراة قوية لكنها انتهت لصالح الإمارات بثلاث مجموعات (7-6 / 3-6 / 2-6)، ليحصد الأخضر النسائي المركز الثالث والميدالية البرونزية عن جدارة، بمشاركة اللاعبة لينه العبداللطيف التي لفتت الأنظار ضمن قائمة المنتخب.