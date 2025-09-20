للرجال والسيدات.. أخضر البادل يختتم مشاركته الخليجية ببرونزيتين

حقق المنتخب السعودي للبادل إنجازًا بارزًا في مشاركته الخليجية، بعدما نجح منتخب الناشئين للرجال ومنتخب السيدات (الكبار) في حصد الميداليتين البرونزيتين خلال منافسات بطولة كأس الخليج للبادل بالدوحة 2025، وسط مشاركة قوية من نخبة المنتخبات الخليجية، في تأكيد واضح على تطور اللعبة في المملكة على المستويين الفني والتنافسي.
فقد تمكن ناشئو المنتخب السعودي من انتزاع المركز الثالث بعد فوز مثير على منتخب قطر بنتيجة (2-1). ورغم خسارة الثنائي إبراهيم الهلال ورائد العبدالباقي المباراة الأولى (2-6 / 1-6)، إلا أن عبدالعزيز العذل ومحمد الملحم قلبا النتيجة بفوز ثمين بثلاث مجموعات (1-6 / 6-3 / 6-4). وفي المواجهة الحاسمة، حسم نواف القاضي وعبدالرحمن دردير اللقاء بفوز نظيف (6-0 / 6-4)، ليضمن المنتخب الميدالية البرونزية، بمشاركة اللاعبين فيصل بازيد، عبدالله الشثري، وعساف النفيسة الذين أظهروا روحًا قتالية وطموحًا واعدًا.
وعلى صعيد السيدات، صنع المنتخب السعودي إنجازًا تاريخيًا بالحصول على أول ميدالية رسمية للبادل النسائية في تاريخ المملكة، عقب مواجهة قوية أمام منتخب الإمارات امتدت لأكثر من ثلاث ساعات. افتتحت المواجهة بفوز مثير للثنائي أريج فارح والعنود يماني (7-6 / 7-5)، قبل أن تخسر نجوى سلهب وفاطمة الحربي المباراة الثانية (0-6 / 0-6). وفي اللقاء الفاصل، قدّمت سماهر كردي وسارة سلهب مباراة قوية لكنها انتهت لصالح الإمارات بثلاث مجموعات (7-6 / 3-6 / 2-6)، ليحصد الأخضر النسائي المركز الثالث والميدالية البرونزية عن جدارة، بمشاركة اللاعبة لينه العبداللطيف التي لفتت الأنظار ضمن قائمة المنتخب.
بهذا الإنجاز، يكتب الأخضر السعودي صفحة جديدة في تاريخ البادل خليجيًا، معززًا مكانته في المنافسات الإقليمية للرجال والسيدات.