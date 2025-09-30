تحضيرًا لكأس آسيا 2026.. "الأخضر الأولمبي" يواجه كوريا الجنوبية وديًّا

أسامة المرمش، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، أحمد الجليدان، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، مبارك الراجح، خالد العسيري، سليمان هزازي، سالم النجدي، مشعل العلائلي، عبدالرحمن العبيد، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، عبدالله معتوق، فارس الغامدي، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، حسين السلطان، ماجد عبدالله، مشاري النمر، عبدالله رديف.