تحضيرًا لكأس آسيا 2026.. "الأخضر الأولمبي" يواجه كوريا الجنوبية وديًّا

يُقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في محافظة الأحساء، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن برنامج التحضير لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها المملكة في مدينتَي الرياض وجدة.
قائمة اللاعبين
استدعى المدير الفني للمنتخب، الإيطالي لويجي دي بياجو، (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم:
أسامة المرمش، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، أحمد الجليدان، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، مبارك الراجح، خالد العسيري، سليمان هزازي، سالم النجدي، مشعل العلائلي، عبدالرحمن العبيد، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، عبدالله معتوق، فارس الغامدي، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، حسين السلطان، ماجد عبدالله، مشاري النمر، عبدالله رديف.
ومن المقرر أن يواجه "الأخضر الأولمبي" نظيره منتخب كوريا الجنوبية وديًّا خلال المعسكر، في مواجهتين يومَي 10 و14 أكتوبر، ضمن استعدادات الفريق للبطولة القارية.