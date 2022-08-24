ناشئو "أخضر اليد" يُحلّقون للعالمية.. للمرة الثانية تاريخيًا

فريج يسجل اسمه بـ"الثلاثية"

سجل اللاعب حسين فريج اسمه كأول لاعب سعودي يتأهل إلى بطولة العالم مع الثلاث منتخبات "الناشئين والشباب والأول" في نفس العام، إذ لم يسبق لأي لاعب تحقيق ذلك سابقًا، وشارك فريج مع منتخب الرجال في البطولة الآسيوية بالدمام في شهر يناير 2022 والتي حقق فيها الأخضر البرونزية الآسيوية، فيما ساهم في التأهل مع منتخب الشباب من خلال البطولة الآسيوية التي أقيمت في البحرين وتأهل الأخضر فيها رابعًا، وأكمل فريج سلسلة انجازاته بمساهمته الكبيرة بتأهل منتخب الناشئين من خلال البطولة الآسيوية التي تقام حاليًا في البحرين.