بثلاثة أهداف مقابل هدف.. الأخضر تحت 20 يكسب إيتوانو البرازيلي

خاض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم السبت، في ساو باولو، مناورة ودية أمام نادي إيتوانو البرازيلي، انتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن معسكره الإعدادي تحضيرًا لنهائيات كأس العالم للشباب 2025.