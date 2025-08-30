بثلاثة أهداف مقابل هدف.. الأخضر تحت 20 يكسب إيتوانو البرازيلي

خاض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم السبت، في ساو باولو، مناورة ودية أمام نادي إيتوانو البرازيلي، انتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن معسكره الإعدادي تحضيرًا لنهائيات كأس العالم للشباب 2025.
وسجّل عمار اليهيبي الهدف الأول للأخضر، وأضاف زياد الغامدي الهدف الثاني، قبل أن يعود عمار ويعزز النتيجة بالهدف الثالث، فيما سجّل الفريق البرازيلي هدفًا وحيدًا في الشوط الثاني.
وعمد المدير الفني ماركوس سواريز إلى إشراك جميع اللاعبين خلال مجريات المناورة، لمنح الفرصة أمام جميع عناصر القائمة.
وسيخوض الأخضر السعودي تحت 20 عامًا مباراته الودية الأخيرة في معسكر البرازيل أمام منتخب تشيلي يوم 8 سبتمبر، قبل أن يتوجه إلى باراغواي لاستكمال استعداداته للمونديال.