العديد من العروض السعودية لضمّ "بابو غوميز" بعد فسخ عقده مع إشبيلية

كشفت صحيفة "TNT Sport" عن تلقّي الأرجنتيني أليخاندرو غوميز "بابو غوميز"، العديد من العروض السعودية للتعاقد معه، بعد فسخ عقده مع إشبيلية الإسباني صباح اليوم.
وأفادت الصحيفة بأن اللاعب الأرجنتيني الذي فسخ عقده مع إشبيلية، قد تلقّى عروضًا لمواصلة مسيرته الكروية بالدوري السعودي هذا الموسم.
وأعلن نادي إشبيلية صباح اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي 2023 في أوروبا، فسخ العقد مع الأرجنتيني بابو غوميز بالتراضي ليصبح لاعبًا مجانيًّا لأي ناد.
وكان قد انضمّ بابو غوميز البالغ من العمر 35 عامًا، لإشبيلية في 2021 قادمًا من أتالانتا الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2017.
وسبق له اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: سان لورينزو، وأتالانتا، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.