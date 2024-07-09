عبدالإله المالكي ينتقل للاتفاق لموسم واحد على سبيل الإعارة من الهلال

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الثلاثاء، ضم متوسط ميدان فريق الهلال والمنتخب السعودي عبدالإله المالكي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، صورة للاعب بقميص الفريق وعلق عليها: "المالكي ينضم إلى الاتفاق لمدة موسم".
من جانبه، قال نادي الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "عبدالإله المالكي معاراً إلى "الاتفاق" لمدة موسم رياضي.. بالتوفيق".
الجدير ذكره أن اللاعب صاحب الـ29عاماً، عانى في الموسم الماضي مع الهلال، بسبب عدم اعتماد مدرب الفريق جورجي جيسوس عليه بصورة أساسية.
وقد شارك اللاعب الدولي في الموسم الماضي في 7 مباريات فقط بكل البطولات سجل خلالها هدفاً.
وكان عبد الإله المالكي انضم لصفوف نادي الهلال في يناير من عام 2022، قادماً من الاتحاد بعقد حتى 2026.