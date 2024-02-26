مركز التحكيم الرياضي يشارك بجلستي حوار في أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات

وتحمل الجلسة الأولى عنوان آليات حل المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي، ويشارك فيها رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم وعضو مجلس إدارة محكمة التحكيم الرياضي "ICAS" الدكتور عبدالله بن مسفر الحيان، والمعتمد في مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن خالد العبدالكريم المحكم، والمحكم المعتمد في مركز التحكيم الرياضي السعودي ومحكمة التحكيم الرياضي "CAS" أحمد بن عيسى أبو عمارة حيث تناقش طرق حل وفض النزاعات الرياضية في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من اللجان المختصة في الاتحادات الرياضية ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي كونه الجهة العليا والحصرية لفض النزاعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم والوساطة والأدوار، بالإضافة إلى استعراض أبرز الخدمات القانونية التي يقدمها المركز.