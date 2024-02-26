مركز التحكيم الرياضي يشارك بجلستي حوار في أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات

يقدم مركز التحكيم الرياضي السعودي ضمن برنامج مشاركته في "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات – RIDW24" جلستي حوار عن واقع وبرامج التحكيم الرياضي، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024م.
وتحمل الجلسة الأولى عنوان آليات حل المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي، ويشارك فيها رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم وعضو مجلس إدارة محكمة التحكيم الرياضي "ICAS" الدكتور عبدالله بن مسفر الحيان، والمعتمد في مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن خالد العبدالكريم المحكم، والمحكم المعتمد في مركز التحكيم الرياضي السعودي ومحكمة التحكيم الرياضي "CAS" أحمد بن عيسى أبو عمارة حيث تناقش طرق حل وفض النزاعات الرياضية في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من اللجان المختصة في الاتحادات الرياضية ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي كونه الجهة العليا والحصرية لفض النزاعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم والوساطة والأدوار، بالإضافة إلى استعراض أبرز الخدمات القانونية التي يقدمها المركز.
وتحمل الجلسة الثانية عنوان "عقود انتقالات اللاعبين بين الحاضر والمستقبل: تطورات وقضايا" ويشارك في هذه الجلسة، التي تتناول الحديث عن التنظيمات المتعلقة بعقود انتقالات اللاعبين بين الأندية وأهليتهم للمشاركة في البطولات المنظمة وأبرز التطورات والقضايا المحلية والدولية بشأن ذلك وكيفية معالجتها، كل من رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً المستشار القانوني المتخصص في الحوكمة الدكتور أيمن بن محمد الرفاعي، ورئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد بن عبدالله القنيعان، والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر بن سعد الجهني.
ويهدف أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات إلى تعزيز وإبراز التطورات، التي تشهدها القطاعات التحكيمية في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص في مجالات بدائل تسوية المنازعات، وترسيخ الثقة في بيئتها العدلية بوصفها مقرًّا آمنًا للتحكيم، بما يسهم في النهوض بقطاعات الأعمال فيها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها.