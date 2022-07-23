كأس العرب للشباب: عمان مع الصومال ولبنان أمام ليبيا غداً في الجولة الثانية

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة بعد فوزه في الجولة الأولى على نظيره العماني بهدف دون رد، بينما يستهل منتخب الصومال مشواره في البطولة بداية من الغد ويلتقي منتخب لبنان مع منتخب ليبيا على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط لحساب المجموعة الثالثة التي يتصدرها منتخب الجزائر بفوزه 2-1 في الجولة الأولى على لبنان، فيما يبدأ منتخب ليبيا مشواره بالبطولة من لقاء الغد.