"مانشيني" يستدعي "الخيبري" لتعزيز صفوف الأخضر استعدادًا لليابان والبحرين في تصفيات المونديال

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم روبرتو مانشيني استدعاء اللاعب ثامر الخيبري للالتحاق في معسكر الأخضر المقام في جدة قادمًا من معسكر المنتخب السعودي "تحت 20 عامًا"، بعد التنسيق بين الجهازين الفنيين للمنتخبين.
وكان الأخضر قد دشن معسكره الإعدادي، الأحد الماضي، في محافظة جدة؛ استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف الأخضر في العاشر من أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه، منتخب البحرين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.