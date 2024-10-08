"مانشيني" يستدعي "الخيبري" لتعزيز صفوف الأخضر استعدادًا لليابان والبحرين في تصفيات المونديال

وكان الأخضر قد دشن معسكره الإعدادي، الأحد الماضي، في محافظة جدة؛ استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.