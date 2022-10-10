دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم: طرد "طارق حامد" مستحق.. وحمراء "الصليهم" غير صحيحة

قالت دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إن قرار الحكم بطرد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عبدالمجيد الصليهم، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي أمام الاتحاد غير صحيح، حيث إن لاعب النصر كان يستحق فقط بطاقة صفراء.
وتابعت الدائرة التي استعرضت بعض الحالات التحكيمية عبر حسابها في «يوتيوب» أن تدخل الصليهم كان قوياً لكنه لا يستحق البطاقة الحمراء، لذلك كان يجب تدخل حكم الفيديو المساعد بشكل أكبر، مما يجعل قراره وقرار حكم المباراة غير صحيح في هذه اللقطة.
طرد مستحق
وأكدت دائرة الحكام أيضاً إلى أن طرد طارق حامد، لاعب الاتحاد، في الكلاسيكو أمام النصر يعتبر صحيحاً، وذلك لأن التدخل كان عنيفاً، مما يجعل قرار حكم الفيديو المساعد والحكم الرئيسي للمباراة صحيحاً دون أي تأويل.
قرار صحيح
وأوضحت الدائرة في تقريرها أن قرار حكم مباراة الاتفاق والهلال كان صحيحاً، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، بعد وقوع الكوري جانج هيون سو داخل منطقة جزاء منافسه، حيث إن الاحتكاك كان طبيعياً بين اللاعبين، كذلك أكدت بأنه لا يوجد ركلة جزاء لصالح الشباب أمام الرائد في حالة شبيهة بين مهاجم الشباب ومدافع الرائد.
وأشارت الدائرة أيضاً أن النصر لم يكن له ركلة جزاء في مباراته أمام أبها بالجولة السادسة، حيث كان الاحتكاك بين مهاجم النصر وحارس أبها عادياً، لذلك كان قرار الحكم صحيحاً بعدم احتساب أي مخالفة.