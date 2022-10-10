دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم: طرد "طارق حامد" مستحق.. وحمراء "الصليهم" غير صحيحة

قرار صحيح

وأوضحت الدائرة في تقريرها أن قرار حكم مباراة الاتفاق والهلال كان صحيحاً، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، بعد وقوع الكوري جانج هيون سو داخل منطقة جزاء منافسه، حيث إن الاحتكاك كان طبيعياً بين اللاعبين، كذلك أكدت بأنه لا يوجد ركلة جزاء لصالح الشباب أمام الرائد في حالة شبيهة بين مهاجم الشباب ومدافع الرائد.