بالإجماع..."عمومية دوري روشن" تجدد الثقة في مجلس الإدارة الحالي

عقدت الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعًا غير عادي، مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالعزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للرابطة عمر بن عماد مغربل. وممثلي أعضاء الجمعية العمومية وبحضور 14 عضوًا، في حين تغيب حضور ممثلي أندية النصر والشباب والخليج، في حين اعتذر ممثل نادي الاتحاد عن الحضور.
وتمحور الاجتماع حول بند رئيسي واحد يناقش الأعضاء فيه مستقبل مجلس إدارة الرابطة، حيث صوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على إعادة تعيين مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق وسعد بن سليمان اللذيذ نائباً للرئيس، وعضوية كل من، لمياء بنت بهيان وعادل ملاوي وبيتر هتون.
ويأتي بالأغلبية المطلقة بناءً على النتائج الإيجابية التي حققتها الرابطة بقيادة مجلس الإدارة الحالي والفريق التنفيذي، كما اتفق أعضاء الجمعية على أهمية دعم الاستقرار والاستمرار في الأعمال القائمة لتنفيذ استراتيجية تحول الرابطة.
وقدّم العفالق رئيس المجلس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير والمستمر للدوري السعودي، مما يعكس حرصها على تطوير القطاع الرياضي في المملكة وتحقيق النجاحات المتتالية، كما وجّه جزيل الشكر والامتنان لسمو وزير الرياضة على دعمه اللامحدود والمتواصل، الذي كان له الأثر البارز في تحقيق التقدم والازدهار للرياضة في المملكة.
كما قدم الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بإعادة تعيين المجلس لأربع سنوات قادمة، مؤكدًا بأن الرابطة تعمل على تحقيق المستهدفات الموضوعة ضمن استراتيجيتها، مشدداً على حرص الرابطة باستمرار التعاون مع الأندية على تنفيذ الركائز المختلفة، والتي تهدف للتطور الفني والتنظيمي والتجاري لمسابقة الدوري، وتحقيق هدف وصول الدوري السعودي لقائمة أفضل الدوريات العالمية.