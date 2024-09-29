بالإجماع..."عمومية دوري روشن" تجدد الثقة في مجلس الإدارة الحالي

عقدت الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعًا غير عادي، مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالعزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للرابطة عمر بن عماد مغربل. وممثلي أعضاء الجمعية العمومية وبحضور 14 عضوًا، في حين تغيب حضور ممثلي أندية النصر والشباب والخليج، في حين اعتذر ممثل نادي الاتحاد عن الحضور.