الوحدة يعلن رحيل حارسه المغربي منير محمدي .. ونهضة بركان يعلن ضمه لموسمين

وسبق أن خاض الحارس المخضرم تجارب إسبانية عديدة أبرزها مع أندية مليلية ونومانسيا وملقا، إلى جانب تجربة في صفوف هاتاي سبور التركي ما بين 2020 و2022 ، قبل أن يلعب في صفوف الوحدة السعودي في الموسمين الماضيين.