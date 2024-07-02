الوحدة يعلن رحيل حارسه المغربي منير محمدي .. ونهضة بركان يعلن ضمه لموسمين

أعلن نادي الوحدة رحيل حارس الفريق الكروي الأول المغربي منير محمدي عن صفوفه عقب نهاية عقده في ختام منافسات الموسم الماضي.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء :"منير المحمدي .. شكرًا لك.. نتمنى لك التوفيق".
وانضم صاحب الـ 35عامًا إلى صفوف نادي الوحدة في يونيو 2022 في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024، قادمًا من نادي هاتاي سبور التركي.
وخاض منير محمدي مع الوحدة منذ انضمامه لصفوف الفريق 55 مباراة، منها 49 في دوري روشن للمحترفين، و5 مباريات في بطولة كأس الملك، ومباراة وحيدة في كأس السوبر السعودي، حقق خلالها وصافة كأس الملك والتأهل لنصف نهائي كأس السوبر.
من جانب آخر، أعلن نادي نهضة بركان المغربي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الحارس منير المحمدي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الوحدة السعودي.
كتب النادي المغربي عبر حسابه على منصة (إكس): "يسر نادي نهضة بركان أن يعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي منير محمدي، لتعزيز صفوف البرتقالي للموسمين المقبلين، وسيتم تقديم الحارس الجديد رسميًا في الأيام القليلة القادمة".
وسبق أن خاض الحارس المخضرم تجارب إسبانية عديدة أبرزها مع أندية مليلية ونومانسيا وملقا، إلى جانب تجربة في صفوف هاتاي سبور التركي ما بين 2020 و2022 ، قبل أن يلعب في صفوف الوحدة السعودي في الموسمين الماضيين.
وخاض المحمدي 46 مباراة دولية مع منتخب المغرب، حيث شارك في كأس العالم 2018 في 3 مباريات، ولعب مباراة واحدة في نسخة 2022 التي أنهاها "أسود الأطلس" في المركز الرابع.