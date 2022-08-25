ناشئو أخضر اليد يواجهون اليابان بحثًا عن صدارة المجموعة

يواجه المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، يوم غد الجمعة 26 أغسطس 2022م، نظيره منتخب اليابان، عند تمام الساعة الثالثة مساءً، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، المؤهلة لبطولة العالم "كرواتيا 2023م"، والمقامة منافساتها في العاصمة البحرينية "المنامة".
ويدخل الأخضر المواجهة وهم يتشاركون صدارة المجموعة الثانية مع منتخب اليابان، بعد تحقيقهم العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، إثر فوزهم على الكويت وقطر والإمارات والعراق، ويسعى المنتخب السعـودي لمواصلة انتصاراته وصدارة المجموعة، بعد ضمان الوصول لنصف نهائي البطولة الآسيوية والتأهل إلى بطولة العالم للمرة الثانية تاريخيًّا.
وفرض الجهاز الفني للمنتخب السعودي حصتين تدريبيتين اليوم الخميس للاعبي الأخضـر، تضمنتا تطبيق عدد من الخطط التكتيكية، بالإضافة لحصة الفيديو.