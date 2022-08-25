ناشئو أخضر اليد يواجهون اليابان بحثًا عن صدارة المجموعة

ويدخل الأخضر المواجهة وهم يتشاركون صدارة المجموعة الثانية مع منتخب اليابان، بعد تحقيقهم العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، إثر فوزهم على الكويت وقطر والإمارات والعراق، ويسعى المنتخب السعـودي لمواصلة انتصاراته وصدارة المجموعة، بعد ضمان الوصول لنصف نهائي البطولة الآسيوية والتأهل إلى بطولة العالم للمرة الثانية تاريخيًّا.