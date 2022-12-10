بعد وداع المونديال.. فان خال يعلن انتهاء مسيرته مع المنتخب الهولندي

وتابع: "في مطلق الأحوال، ما أتركه خلفي هو مجموعة رائعة. هو منتخب متماسك جدًّا وتقني، أشرفتُ على تدريبه خلال 20 مباراة، ولم نخسر أبدًا، هو جيد لسبب ما، كما لعبنا ضد أفضل الدول".