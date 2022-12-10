بعد وداع المونديال.. فان خال يعلن انتهاء مسيرته مع المنتخب الهولندي

أعلن المدرب الهولندي لويس فان خال انتهاء مسيرته مع منتخب بلاده، بعد خروجه من الدور ربع النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 3-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
وقال المدرب البالغ 71 عامًا خلال المؤتمر الصحفي: "لن أتابع عملي كمدرب مع المنتخب الهولندي. كانت مباراتي الأخيرة في ثالث فترة لي".
كان فان خال قد عاد من التقاعد لتدريب هولندا العام الماضي رغم معاناته الشديدة مع مرض سرطان البروستات، وكان قد أشرف على الفريق في فترتين سابقتين (2000-2001 و2012- 2014).
وأضاف المدرب الهولندي: "أنا فخور جدًّا، لقد استدعيت العديد من اللاعبين الشباب، كي يتعلموا، أسّسنا مجموعة وعندما أنظر خلفي، أرى أمورًا إيجابية، لا يخالجني شعور أنني خسرت، لمجرد أن ذلك حصل بركلات الترجيح".
ويعد فان خال عميد المدربين في مونديال قطر، وجاء إلى البطولة متمتعًا برصيد كبير من الإنجازات مع كلٍّ من: (أياكس أمستردام الهولندي، برشلونة الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي).
وابتعد عن الأضواء منذ إقالته من يونايتد في عام 2016، لكن المدرب الطلق في الكلام لا يزال صاحب شخصية فذة، كما أثبت من خلال قيادته "الطواحين" الهولندية إلى الأدوار الاقصائية في كأس العالم بعد خضوعه لعلاج ناجح لمرضه.
وتابع: "في مطلق الأحوال، ما أتركه خلفي هو مجموعة رائعة. هو منتخب متماسك جدًّا وتقني، أشرفتُ على تدريبه خلال 20 مباراة، ولم نخسر أبدًا، هو جيد لسبب ما، كما لعبنا ضد أفضل الدول".
جدير بالذكر أن رونالد كومان سيكون خليفة فان خال اعتبارًا من الأول من يناير عقب الإعلان عن تعيينه قبل عدة أشهر.