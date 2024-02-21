احتفاءً بذكرى يوم التأسيس.. اتحاد الفروسية ينظّم بطولتَي التقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل

ينظّم الاتحادُ السعودي للفروسية بطولتَي التقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل، على كأس يوم التأسيس، غدًا الخميس، على ميادين مركز الملك عبدالعزيز بديراب.
وتأتي هذه البطولات حرصًا من الاتحاد السعودي للفروسية على الاحتفاء بالمناسبات المهمة للمملكة كاليوم الوطني الذي أقيمت خلاله بطولة لقفز الحواجز، ويوم التأسيس الذي يقام خلاله بطولتا التقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل.
كما وجّه الاتحاد السعودي للفروسية أندية وأكاديميات الفروسية في المملكة التي تقيم بطولات بتخصيص أشواط باسم كأس يوم التأسيس.
ومن جهته رفع الأميرُ عبدالله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، التهانيَ والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسموّ ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي كافة بهذه المناسبة الغالية، وقال: "نعتزّ اليوم بالاحتفاء بذكرى غالية علينا جميعًا، والتي تحكي ثلاثة قرون من المجد والعزّ والازدهار، نعيش تفاصيلها اليوم، ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية".