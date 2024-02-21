احتفاءً بذكرى يوم التأسيس.. اتحاد الفروسية ينظّم بطولتَي التقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل

ومن جهته رفع الأميرُ عبدالله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، التهانيَ والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسموّ ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي كافة بهذه المناسبة الغالية، وقال: "نعتزّ اليوم بالاحتفاء بذكرى غالية علينا جميعًا، والتي تحكي ثلاثة قرون من المجد والعزّ والازدهار، نعيش تفاصيلها اليوم، ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية".