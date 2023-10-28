السعودية تختتم مشاركتها في الألعاب البارا آسيوية بتحقيق 9 ميداليات

اختتمت مساء، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بمدينة هانغتشو الصينية، دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة التي استضافتها الصين، بداية من 22 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية، مثلوا 44 دولة آسيوية بحضور سمو رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.