السعودية تختتم مشاركتها في الألعاب البارا آسيوية بتحقيق 9 ميداليات

اختتمت مساء، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بمدينة هانغتشو الصينية، دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة التي استضافتها الصين، بداية من 22 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية، مثلوا 44 دولة آسيوية بحضور سمو رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وتخلل الحفل فقرات فنية ولوحات مرئية استعرضت أبرز أحداث الدورة، ومسيرة الدول المشاركة، تلتها كلمة لرئيس اللجنة المنظمة للدورة، ثم أعلن رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي رسمياً اختتام الدورة الرابعة للألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو، ونجاحها من جميع الجوانب، ثم تم إنزال علم الدورة وتسليمه لليابان التي ستستضيف الدورة المقبلة "الخامسة"، وتحديداً في مدينة ناغويا عام 2026م، ثم تم إطفاء شعلة الدورة.
رفع مدير الوفد السعودي للدورة سلطان العنزي، العلم السعودي في مراسم حفل ختام دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة الذي أقيم بالملعب الأولمبي.
اختتمت المنتخبات السعودية مشاركتها في دورة الألعاب الباراآسيوية "هانغتشو 2022" بتحقيق 9 ميداليات (ذهبيتان ـ 4 فضيات ـ 3 برونزيات).
وجاءت الميداليات عن طريق منتخب ألعاب القوى الذي مثل السعودية في الدورة إلى جانب 4 منتخبات هي كرة الهدف ورفع الأثقال والتايكوندو وكرة الطاولة.
وحقق الرامي هاني النخلي في آخر أيام المنافسات الميدالية الفضية لدفع الجلة تصنيف F33 , بعد أن جاء بالمركز الثاني بمسافة 10.53 م , فيما نال عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية في سباق 400 م كراسي متحركة تصنيف T53 , بحلوله بالمركز الثالث بزمن 51.00 ثانية.
وكان العداء ثامر الزهراني قد حقق أولى الميداليات السعودية في الدورة بفوزه ببرونزية سباق 400 م تصنيف T37 , بعد أن جاء بالمركز الثالث بزمن 57.55 ثانية ، فيما كانت الميدالية الذهبية الأولى للسعودية من نصيب العداء نور الصناع الذي حقق المركز الأول في سباق 400م, بزمن 52.81 ثانية محطمًا بذلك الرقم الآسيوي، ومسجلاً رقماً عالمياً جديداً في المنافسات, كما حقق برونزية سباق 100م (تصنيف T44) بعد أن حل بالمركز الثالث بزمن 12.07 ثانية.
وجاءت الذهبية السعودية الثانية عن طريق عبدالرحمن القرشي بفوزه بالمركز الأول في سباق 100 م كراسي متحركة "تصنيف T53" بزمن 56 : 14 ثانية، متقدماً على بطل العالم وبطل النسخة الماضية في دورة طوكيو التايلندي بونج ساكورن الذي حل ثانياً، ومحطمًا بذلك الرقم القياسي في دورة الألعاب الباراآسيوية, وفاز الواثب حسن دوشي بالميدالية الفضية في منافسات الوثب الطويل بعد أن جاء بالمركز الثاني بمسافة وقدرها 6.80 م.
العداء علي النخلي كان له نصيب من الميداليات بتحقيق فضيتين الأولى في سباق 100 م بزمن 11 : 12 ثانية والثانية في سباق 200 م بزمن 75 : 24 ثانية لتصنيف T37 .
تعد دورة الألعاب البارا آسيوية بنسختها الرابعة "هانغتشو 2022" أفضل مشاركة للسعودية من خلال عدد الميداليات الذي بلغ 9 ميداليات (ذهبيتان - 4 فضيات 30 برونزيات) احتلت بها المركز الـ19.
وحققت السعودية خلال مشاركتها في الدورة الأولى التي أقيمت بغوانزو 2010 (6 ميداليات) "ذهبية واحدة و4 فضيات وبرونزية واحدة "، فيما كانت حصيلة المشاركة الثانية في مدينة إنشون الكورية الجنوبية عام 2014 4 ميداليات" (ذهبيتان ـ فضيتان)، وفي المشاركة الثالثة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا 2018 حققت منتخبات السعودية 8 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات)، وكانت هي الأفضل، لتأتي دورة هانغتشو 2022 لتكون الأفضل تاريخياً للسعودية .
واصل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، هاني النخلي تألقه في الدورات البارا آسيوية بصعوده في منصات التتويج لجميع الدورات منذ بدايتها .
ومع ختام دورة الألعاب البارآسيوية "هانغتشو 2022 ، تكون حصيلة المنتخبات السعودية في جميع الدورات 27 ميدالية (7 ذهب - 13 فضية - 7 برونزيات) 8 منها عن طريق النخلي بواقع "3 ذهب - ٣ فضة - 2 برونز".
إذ توج بـ 3 ميداليات موزعة بين الألوان الثلاثة في الدورة الأول غوانزو 2010، وهي (ذهبية رمي القرص وفضية دفع الكرة الحديدة وبرونزية رمي الرمح) , وحقق في الدورة الثانية "إنشون 2014 " ذهبيتي دفع الجلة ورمي الرمح "ليواصل هذا التألق في دورة "جاكرتا 2018 " التي توج فيها بميداليتين (فضية دفع الجولة وبرونزية رمي الرمح)، وليتمكن في دورة هانغتشو من التواجد للمرة الرابعة في منصات التتويج البارالمبية بنيله فضية دفع الجلة .
تصدرت الدولة المستضيفة، الصين، جدول الترتيب العام للدورة، بمجموع 521 ميدالية (214 ذهبية، 167 فضية، 140 برونزية)، وجاءت إيران ثانياً بـ131 ميدالية (44 ذهبية، 46 فضية، 41 برونزية)، واليابان ثالثاً بـ150 ميدالية (42 ذهبية، 49 فضية، 59 برونزية).
وعلى مستوى الدول العربية حلت الإمارات بالمركز 14 بـ 11 ميدالية (4 ذهب - 4 فضة - 3 برونزيات)، ثم الأردن بالمركز 15 برصيد 7 ميداليات (4 ذهب - 2 فضة - برونزية واحدة)، يليها العراق بالمركز 16 برصيد 14 ميدالية (3 ذهب - 7 فضة - 4 برونزيات)، والسعودية بالمركز 19 برصيد 9 ميداليات (ذهبيتان - 4 فضة - 3 برونزيات).
يُعد الحكم الدولي السعودي علي الدرسوني، الحكم السعودي الوحيد المشارك بالدورة، والذي أدار مباريات كرة الهدف بدورة الألعاب الباراآسيوية الرابعة بهانغتشو.
وأدار الدرسوني الذي نال الشارة الدولية منذ عام 2002 م في دورة هانغتشو العديد من المباريات أبرزها مباراة الافتتاح بين الصين وكوريا الجنوبية، لما يملكه من خبرة كبيرة في منافسات اللعبة القارة، حيث شارك في جميع الدورات الباراآسيوية الثلاث السابقة، كما أنه يملك سجلاً دولياً حافلاً من خلال مشاركته في دورتي الألعاب البارالمبية لندن 2012 وريو 2016، وكأس العالم التي أقيمت في شيفلد الانجليزية عام 2010، وكأس العالم للشباب في سيدني الأسترالية عام 2019.