في الجولة الختامية لدوري روشن.. صراع الهبوط يشتعل بين الفيحاء والخليج والعدالة

يتم فرز النتائج أولاً حسب رصيد النقاط ثم يتم اللجوء إلى نقاط المواجهات المباشرة بين الطرفين حال تساوي النقاط العامة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

وإن تساويا في كل ذلك يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الإجمالي في كل مباريات الدوري ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة ثم اللعب النظيف والتي تذهب إلى الفريق صاحب العدد الأقل من البطاقات الملونة والإيقافات.