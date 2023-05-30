في الجولة الختامية لدوري روشن.. صراع الهبوط يشتعل بين الفيحاء والخليج والعدالة

يسدل الستار غدًا الأربعاء على منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022-2023 بإقامة الجولة 30 والأخيرة حيث ستلعب المباريات الثماني في توقيت واحد لحساسية المواجهات فيما يتعلق بتفادي الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.
تأكد هبوط فريق الباطن رسميًا بعد أن ودع منافسات دوري المحترفين منذ الجولة 28 عقب خسارته من أمام الاتحاد، بعد أن تجمد رصيده عند 19 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أول مراكز النجاة.
وبمعرفة هوية أول المغادرين لدوري روشن انحصرت بطاقة الهبوط الثانية بين ثلاثة فرق هي الفيحاء الثالث عشر برصيد 30 نقطة والخليج الرابع عشر (28) والعدالة الخامس عشر (28).
يتم فرز النتائج أولاً حسب رصيد النقاط ثم يتم اللجوء إلى نقاط المواجهات المباشرة بين الطرفين حال تساوي النقاط العامة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.
وإن تساويا في كل ذلك يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الإجمالي في كل مباريات الدوري ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة ثم اللعب النظيف والتي تذهب إلى الفريق صاحب العدد الأقل من البطاقات الملونة والإيقافات.
بعيدًا عن الدخول في الحسابات يحتاج الفيحاء إلى الفوز لضمان البقاء رسميًا دون النظر لبقية النتائج وذلك حينما يحل ضيفًا على الوحدة، أما تعادله أو خسارته مع فوز منافسيه الخليج والعدالة أمام أبها والاتفاق تواليًا، فهذا يعني توديع منافسات دوري المحترفين على اعتبار أن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة منافسيه.
أما في حال تعادله وخسارة أي من منافسيه سيكون البقاء مصيره وممكن الخسارة تبقيه إذا خسر أي من الفريقين.
أمره ليس بيده إذ يحتاج أولاً إلى الفوز على ضيفه أبها ثم ينتظر تعثر أحد منافسيه ولو بالتعادل ليضمن البقاء كون نتيجة المواجهات المباشرة أمام الفيحاء تصب في مصلحته حيث خسر ذهابًا (1-2) وفاز إيابًا بثلاثية نظيفة في حين يتفوق عليه العدالة بفارق المواجهتين حيث تعادلا ذهابًا (0-0) وفاز العدالة إيابًا (2-0).
ستكون مباراة الاتفاق الأمل الأخير للعدالة للبقاء، فالفوز يعد بمثابة صك البقاء بصرف النظر عن نتائج منافسيه كونه يتفوق على الفيحاء والخليج في المواجهات المباشرة، حيث فاز على الفيحاء ذهابًا 2-1 وتعادل إيابًا 1-1 كما أنه تعادل مع الخليج سلبًا في الذهاب وفاز 2-0 في الإياب.
كما أن نتيجة التعادل قد تبقي العدالة في دوري المحترفين الموسم القادم في حال خسارة الخليج نظرًا لفارق المواجهات المباشرة بينهما.