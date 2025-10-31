الحكم البلغاري "جيورجي كاباكوف" يقود ديربي الرياض بين الهلال والشباب

وتشهد منافسات الجولة السابعة اليوم إقامة ثلاث مباريات، تجمع بين الأخدود والنجمة، والهلال والشباب، إلى جانب مواجهة الاتفاق مع الحزم، في جولة يتوقع أن تحمل معها الكثير من الإثارة والتشويق.