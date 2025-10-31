رياضة
الحكم البلغاري "جيورجي كاباكوف" يقود ديربي الرياض بين الهلال والشباب
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم بلغاري لقيادة قمة ديربي الرياض، التي تجمع مساء اليوم الجمعة فريقي الهلال والشباب، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025–2026.
وسيقود اللقاء الحكم البلغاري جيورجي كاباكوف، الذي يُعد من أبرز حكام الساحة الأوروبية، ويتمتع بخبرة دولية واسعة في إدارة المباريات الكبيرة.
وتشهد منافسات الجولة السابعة اليوم إقامة ثلاث مباريات، تجمع بين الأخدود والنجمة، والهلال والشباب، إلى جانب مواجهة الاتفاق مع الحزم، في جولة يتوقع أن تحمل معها الكثير من الإثارة والتشويق.