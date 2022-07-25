عددٌ من الأعضاء الذهبيين للأهلي يطالبون بحل إدارة ماجد النفيعي

وبحسب ما ذكرته "الرياضية" أن 11 عضوًا ذهبيًا من أصل 15 طالبوا بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت في مقر النادي، مساء يوم الاثنين.