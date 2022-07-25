عددٌ من الأعضاء الذهبيين للأهلي يطالبون بحل إدارة ماجد النفيعي

طالب عددٌ من الأعضاء الذهبيين من الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي بحل مجلس الإدارة برئاسة ماجد النفيعي، وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية.
وبحسب ما ذكرته "الرياضية" أن 11 عضوًا ذهبيًا من أصل 15 طالبوا بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت في مقر النادي، مساء يوم الاثنين.
وقالت "الرياضية" إن خالد أبو راشد العضو الذهبي كشف لها أنهم رفعوا مذكرة إلى وزارة الرياضة لطلب حل مجلس إدارة النادي بعد مناقشة الجوانب المالية مدعومة بالمستندات والمطالبة بحل المجلس.
وكان النادي الأهلي قد أعلن في السابع من يوليو الجاري عن عقد الجمعية في الـ 25 من الشهر نفسه، بناءً على موافقة وزارة الرياضة.
وانطلقت مساء الاثنين أعمال الجمعية العمومية غير العادية لنادي أهلي جدة، والتي دعت إليها إدارة ماجد النفيعي في وقت سابق، بحضور الأعضاء الذهبيين وإدارة النادي، فيما عقدت عن بعد بالنسبة لبقية الأعضاء.
وكانت وزارة الرياضة قد وافقت في وقت سابق على أن يكون الاجتماع حضوريًا للأعضاء الذهبيين وإدارة النادي، وعن بعد لبقية الأعضاء.