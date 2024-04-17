مدرب الهلال "خيسوس": لدينا مباراة عودة وكلي ثقة في التأهل.. و"الشهراني" يؤكد: خسارتنا ليست النهاية بقي شوط آخر

أكد البرتغالي "خيسوس" مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم أن فريقه لم يعتد الخروج من المباريات دون الفوز، مؤكداً أن بطولة آسيا هامة وفريقه يرغب بالوصول للنهائي.
وخسر الهلال مساء اليوم الأربعاء أمام العين الإماراتي بنتيجة (4/2) ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ليوقف سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 34.
وقال خيسوس خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لدينا مباراة عودة بالرياض ونريد خلالها العودة ولدينا وقت لاسترجاع ما خسرناه، وليست هناك مبالغة في الثقة، في كرة القدم فقط تستطيع التحكم بما يحدث في المباراة".
وعلق المدرب على حديثه للجماهير عقب المباراة قائلاً: "كنت أقول لهم إن هناك مباراة في الرياض، وستكون مباراة ممتلئة بالإثارة، وأنا على ثقة أننا سنتأهل للنهائي هناك".
وأضاف مدرب الهلال عن عدم مشاركة صالح الشهري في بداية اللقاء: "خلال حديثي معه قال إن احتجتني فأنا جاهز للعب نصف ساعة، لأنه لم يتمرن معنا منذ إصابته الأخيرة لذا لم يشارك أساسياً، كما كان يضع الثلج اليوم على موقع إصابته".
وأتم خورخي حديثه: "لدينا القدرة على تعويض النتيجة باللقاء القادم، فقد تلقينا 4 أهداف منها 3 ركلات جزاء، وعلينا أن نعرف سبب حدوث ذلك وتصحيحه".
فيما أكد "ياسر الشهراني" لاعب الهلال أن خسارة الفريق اليوم أمام العين ليست النهاية، فقد انتهى شوط وبقي شوط آخر للفريق.
وأضاف الشهراني خلال تصريحات عقب المباراة: "إن شاء الله سنعوض المباراة القادمة، سنحضر للقاء جيد وسنحسن من الأداء".