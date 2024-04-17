مدرب الهلال "خيسوس": لدينا مباراة عودة وكلي ثقة في التأهل.. و"الشهراني" يؤكد: خسارتنا ليست النهاية بقي شوط آخر

وأضاف مدرب الهلال عن عدم مشاركة صالح الشهري في بداية اللقاء: "خلال حديثي معه قال إن احتجتني فأنا جاهز للعب نصف ساعة، لأنه لم يتمرن معنا منذ إصابته الأخيرة لذا لم يشارك أساسياً، كما كان يضع الثلج اليوم على موقع إصابته".