"قانديه": 3 أسباب قادت "النصر" لكأس التتويج.. تصدرتها "الروح القتالية"

وحول تأثير مشاهدة المباراة من الملعب على الجمهور بين "قانديه" أن هناك العديد من الانعكاسات الإيجابية والنفسية على المشجعين سواء الذين يحضرون الملاعب أو يشاهدونها من البيوت، فهذه البطولة العربية التي احتضنتها المملكة في بعض المدن وأسدلت ستارها في الطائف المأنوس أضفت أجواءً من الترويح عن النفس، فمشاهدة المباراة يعد متعة وإثارة، لكونها مليئة بلحظات الإثارة والانفعالات مع كل حركة للكرة وانتقالاتها من لاعب إلى آخر، كما تزيد الانفعالات وترتفع حرارتها عند تسجيل أحد الأهداف، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة عند رؤية وسماع أصوات المشاهدين ومذيع المباراة، وبجانب ذلك كسر لروتين الحياة عند المشجعين وعشاق وهواة كرة القدم.