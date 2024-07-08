وصول مدرب الفيحاء الجديد اليوناني كريستوس كونتيس إلى الرياض

أعلن نادي الفيحاء اليوم الاثنين عن وصول المدير الفني للفريق الأول اليوناني كريستوس كونتيس والجهاز الفني المساعد إلى مطار الملك خالد الدولي، تمهيدًا للإشراف على انطلاقة استعدادات الفريق.
وكان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله التويجري والمنسق الإداري الأستاذ عثمان الرميح وعضو العلاقات العامة الأستاذ عبدالله الصحن.
وكانت إدارة نادي الفيحاء برئاسة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم أنهت إجراءات التوقيع مع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد.
وبدأ كريستوس كونتيس (1975م) مسيرته التدريبية مدربًا مساعدًا مع فريق أبويل إف سي القبرصي، ثم مع فريق النصر الإماراتي، قبل أن يعود إلى اليونان مع فريق أولمبياكوس، ثم مع فريق باناثينايكوس.
كما عمل مديرًا فنيًا لفريق حتا الإماراتي، قبل أن يتولى تدريب فولوس إف سي اليوناني وينجح في إبقاء الفريق في دوري المحترفين، قبل أن يعود إلى فريق باناثينايكوس كمدرب للفريق ويحقق معه بطولة كأس اليونان 2024م.
من جهة أخرى، بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء اليوم الاثنين إجراء الفحوص الطبية الموسمية بمتابعة وإشراف الجهاز الطبي بالفريق، وبالتعاون مع مستشفى الملك خالد العام في المجمعة، وسوف يستكمل بقية اللاعبين الفحوص خلال اليومين القادمين.