وصول مدرب الفيحاء الجديد اليوناني كريستوس كونتيس إلى الرياض

وبدأ كريستوس كونتيس (1975م) مسيرته التدريبية مدربًا مساعدًا مع فريق أبويل إف سي القبرصي، ثم مع فريق النصر الإماراتي، قبل أن يعود إلى اليونان مع فريق أولمبياكوس، ثم مع فريق باناثينايكوس.