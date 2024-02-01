رئيس "اتحاد الرياضات البحرية": استضافة المملكة لبطولة العالم للقوارب الكهربائية ضمن برامج الرؤية

أكد الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، أن انطلاق الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة "E1" في نسختها الأولى في المملكة، يمثل انعكاسًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بتعزيز الاهتمام بمجالات الاستدامة البيئية والطاقة، وطموحات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في أن تكون المملكة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والمواصلات الكهربائية بالكامل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم في جدة، للحديث عن الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة "E1"، التي تنطلق غدًا في جدة، بتنظيم من وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وتستمر مدة يومين.
وأشار إلى أن بطولة القوارب الكهربائية هي أول رياضة كبرى في المنافسات الدولية تم إطلاقها على قدم المساواة بين الرجال والنساء في الوقت نفسه، معربًا عن سعادته بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص شريك أساس لبطولة E1 في المملكة.
ولفت إلى مشاركة الفريق السعودي في هذه البطولة، إذ تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع فريق "آيوكي ريسينغ"؛ الهادف إلى إثبات قدرة شباب الوطن على المشاركة في بطولة دولية مهمة، عادًا اختيار مدينة جدة كمدينة رئيسة للرياضات البحرية أمرًا أساسيًا، بالنسبة لاتحاد اللعبة، نظير تكامل البنية التحتية المحيطة بموقع البطولة.
ونوّه في هذا الصدد بالمدة التي استغرقها الاتحاد لبناء موقع البطولة والمرافق التابعة له، واصفًا إياها بالزمن القياسي، المقدر بـ 6 أسابيع فقط، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص تعامل مع هذا الأمر بوصفه تحديًا وهدفًا مهمًا يجب أن يجري وفق أعلى المعايير، ويضمن تلبية تطلعات المشاركين والجماهير، ليكون امتدادًا ومواكبة للتميز الذي سجلته المملكة على صعيد استضافة أهم الأحداث الرياضية.
وأوضح الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ختام حديثه؛ أن المملكة في ظل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جاهزة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لسباق E1 "رودي باسو"، إلى أن القارب "Raeebird" تم تطويره خلال 9 أشهر حيث تم اختيار أفضل التكنولوجيا، وهو أول قارب سباق كهربائي بالكامل في العالم، يجمع بين التصميم الأنيق والمستقبلي، وتقنية القارب المحلق المبتكرة، كما يمتلك القارب القدرة على الوصول إلى سرعة 50 عقدة (93 كم/ساعة) وتشهد النسخة الحالية من البطولة، التي تتكون من (7) جولات حول العالم، وجود (8) فرق، هي: الفريق السعودي "آيوكي ريسينغ" لمالكه ستيف آيوكي، والذي يمثله الكابتن سعود أحمد ومشاعل العبيدان، وفريق "برادي" لمالكه "توم برادي" ويمثله "سام كولمان"، و"إيما كيمالينن"، وفريق "رافا" لمالكه نجم التنس العالمي "رافائيل نادال" ويمثله الثنائي "توم تشيب" و"كريس لازاراغا"، وفريق "دروغبا" لمالكه نجم ساحل العاج السابق "ديديه دروغبا" ويمثله يوسف العبدالرزاق وأوبان دنكن"، إضافة إلى فريق "سيرجيو بيريز" لمالكه "سيرجيو بيريز" الذي يمثله الثنائي "داني كلوس" و"فيتوريا بيريا"، وفريق "بلو رايزينغ" لمالكه "فيرات كوهلي" ويمثله المتسابقان "ليزا كوسين باتاليا" و"فيليم كافانغ"، فضلاً عن فريق "البرازيل" لمالكه "مارسيلو كلور" ولاعبيه "تيمي هانسن وكاتي منينغز"، وأخيرًا فريق "ميامي" لمالكه "مارك أنتوني" ويمثله لاعباه "آنا غلينون وإريك ستارك".
وستُقام أحداث السباق على مدار يومين، من خلال إقامة التصفيات التأهيلية، ثم مرحلة نصف النهائي، وأخيرًا النهائي الذي سيجمع بين الأربعة فرق المتأهلة.