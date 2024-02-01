رئيس "اتحاد الرياضات البحرية": استضافة المملكة لبطولة العالم للقوارب الكهربائية ضمن برامج الرؤية

من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لسباق E1 "رودي باسو"، إلى أن القارب "Raeebird" تم تطويره خلال 9 أشهر حيث تم اختيار أفضل التكنولوجيا، وهو أول قارب سباق كهربائي بالكامل في العالم، يجمع بين التصميم الأنيق والمستقبلي، وتقنية القارب المحلق المبتكرة، كما يمتلك القارب القدرة على الوصول إلى سرعة 50 عقدة (93 كم/ساعة) وتشهد النسخة الحالية من البطولة، التي تتكون من (7) جولات حول العالم، وجود (8) فرق، هي: الفريق السعودي "آيوكي ريسينغ" لمالكه ستيف آيوكي، والذي يمثله الكابتن سعود أحمد ومشاعل العبيدان، وفريق "برادي" لمالكه "توم برادي" ويمثله "سام كولمان"، و"إيما كيمالينن"، وفريق "رافا" لمالكه نجم التنس العالمي "رافائيل نادال" ويمثله الثنائي "توم تشيب" و"كريس لازاراغا"، وفريق "دروغبا" لمالكه نجم ساحل العاج السابق "ديديه دروغبا" ويمثله يوسف العبدالرزاق وأوبان دنكن"، إضافة إلى فريق "سيرجيو بيريز" لمالكه "سيرجيو بيريز" الذي يمثله الثنائي "داني كلوس" و"فيتوريا بيريا"، وفريق "بلو رايزينغ" لمالكه "فيرات كوهلي" ويمثله المتسابقان "ليزا كوسين باتاليا" و"فيليم كافانغ"، فضلاً عن فريق "البرازيل" لمالكه "مارسيلو كلور" ولاعبيه "تيمي هانسن وكاتي منينغز"، وأخيرًا فريق "ميامي" لمالكه "مارك أنتوني" ويمثله لاعباه "آنا غلينون وإريك ستارك".