بطل النخبة والسوبر "الأهلي" يدشّن مشواره في روشن بتجاوز "نيوم"

دشّن فريق الأهلي مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026 بفوز ثمين على ضيفه "نيوم" بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الفنزويلي جيسوس فالنزويلا.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف سجّله هداف الفريق إيفان توني في الدقيقة 23، بعد تمريرة متقنة من زميله إينزو ميلوت.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقتين 59 و62، تألق حارس الأهلي إدوارد ميندي بتصديه لمحاولتين خطيرتين من فريق "نيوم"، الأولى عن طريق ألكسندر لاكازيت، والثانية بقدم عبد الملك العييري.
بهذه النتيجة، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الدوري، ضمن مباريات اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للموسم الجديد، مؤكدًا عزمه على مواصلة المنافسة بعد تتويجه مؤخرًا بلقبي كأس النخبة وكأس السوبر.