كؤوس إمارة منطقة الرياض ووزارة الدفاع والأمن العام في الأسبوع الرابع من موسم سباقات الرياض

أما الشوط العاشر، فقد خُصِّص لكأس الأمن العام على مسافة الميل (1600 متر)، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويشهد مشاركة أسماء قوية يتصدرها الجواد “باور أوف بيوتي” بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والجواد “ستار أوف وندر” ابن “Uncle Mo” القادم من أربعة انتصارات في المضامير الأمريكية بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إضافةً إلى الجواد “فاينل دستنيشن” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.