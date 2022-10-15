اختتام بطولة المملكة للجمباز للفتيات في الخبر

وتُوجت اللاعبة منى الباهلي من مركز الرياض بالمركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الفري العام لبطولة جاهز للجمباز لمرحلة 12- 14 سنة؛ فيما جاءت اللاعبة آية شطا من نادي الاتحاد في المركز الثاني، ثم اللاعبة تولين حجازي من فريق جوجا جامب في المركز الثالث، أما على مستوى منافسات الفِرَق فجاء فريق EXPRESSIONS في المركز الأول، ثم فريق JogaJump في المركز الثاني، وفريق Limber ثالثًا في مرحلة 12- 14 سنة.