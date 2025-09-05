الأخضر السعودي يشارك في بطولة العالم للسيرفِنغ للتأهل لأولمبياد 2028

يتطلع المنتخب السعودي لتسجيل حضور تاريخي في بطولة الألعاب العالمية لركوب الأمواج "السيرفِنغ" (ISA World Surfing Games 2025)، التي تُقام في الفترة من الخامس وحتى 14 سبتمبر على شواطئ "لا باكونا" و"إل-سونزال" بمنتجع "سيرف سيتي" في السلفادور.
وتُعد بطولة هذا العام الأكبر منذ تطبيق نظام الفرق المكوّن من ستة لاعبين (3 رجال + 3 سيدات)، إذ يشارك فيها 299 رياضيًّا، من 167 رجلًا و132 سيدة، يمثلون 61 دولة حول العالم.
ويمثل المنتخب السعودي في بطولة الألعاب العالمية لركوب الأمواج أربعة لاعبين؛ اثنان في فئة الرجال وهما عبدالرحمن علي ومحمد غازي، بينما تشارك لمار مفتي وريماس الحازمي في فئة السيدات.
وتكتسب البطولة هذا العام أهمية استثنائية، كونها البوابة الرسمية للتأهل إلى الأولمبياد الصيفية في لوس أنجلوس 2028.
ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق حلم الوصول إلى الأولمبياد، والمنافسة على أعلى المستويات الرياضية الدولية.
وتعكس المشاركة في هذه البطولة تطلعات السعودية في دعم الرياضات البحرية والانخراط في المشهد العالمي للسيرفِنغ.