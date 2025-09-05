الأخضر السعودي يشارك في بطولة العالم للسيرفِنغ للتأهل لأولمبياد 2028

وتُعد بطولة هذا العام الأكبر منذ تطبيق نظام الفرق المكوّن من ستة لاعبين (3 رجال + 3 سيدات)، إذ يشارك فيها 299 رياضيًّا، من 167 رجلًا و132 سيدة، يمثلون 61 دولة حول العالم.