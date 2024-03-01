وزير الرياضة: ترشح السعودية 2034 دعوة مفتوحة للعالم من أجل الانضمام إلينا في رحلة التطور بكرة القدم

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم ™FIFA 2034، والتي تحمل شعار "معًا ننمو".