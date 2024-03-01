وزير الرياضة: ترشح السعودية 2034 دعوة مفتوحة للعالم من أجل الانضمام إلينا في رحلة التطور بكرة القدم

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم ™FIFA 2034، والتي تحمل شعار "معًا ننمو".
وكتب الأمير عبدالعزيز الفيصل تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "يمثل ملف #ترشح_السعودية2034 دعوة مفتوحة للعالم من أجل الانضمام إلينا في رحلة التطور بكرة القدم".
وكشف الاتحاد السعودي عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاص بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي (Saudi2034bid.com).
ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المملكة في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).