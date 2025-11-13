دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).. إيران وتركيا تتقاسمان ذهب الطائرة

فقدت السباحة التونسية جميلة بولكباش والدتها في سن مبكرة، وعاشت إثر ذلك قسوة اليُتم، لكنها اختارت تحويل الألم إلى طاقة إيجابية بعد انتقالها إلى فرنسا للدراسة.