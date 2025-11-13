دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).. إيران وتركيا تتقاسمان ذهب الطائرة

تقاسم منتخبا تركيا وإيران ذهب منافسات الكرة الطائرة، خلال لقاءين احتضنهما بوليفارد رياض سيتي، اليوم الخميس، في ختام المنافسات التي استمرت عشرة أيام، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).
وانتصر منتخب إيران للرجال على نظيره التركي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في النهائي، فيما توجت سيدات تركيا بالذهب بعد فوزهن على أذربيجان بثلاثة أشواط دون مقابل.
وكان منتخبا البحرين للرجال وإيران للسيدات قد توّجا بالميداليتين البرونزيتين، بعد فوزهما على قطر وطاجيكستان في وقت سابق.
كسب منتخب تركيا لكرة اليد للسيدات نظيره الإيراني بنتيجة (36-28)، في انطلاقة منافسات اللعبة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، في لقاء أُقيم اليوم الخميس بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وفي ذات المنافسة، فازت غينيا على المالديف بنتيجة (52-16)، وانتصرت كازاخستان على أوزبكستان (36-28).
وتنطلق غدًا الجمعة منافسات الرجال في اللعبة ذاتها، حيث تلتقي قطر مع إيران، وتواجه الإمارات نظيرتها المالديف ضمن المجموعة الأولى، فيما تجمع لقاءات المجموعة الثانية البحرين والكويت والسعودية والعراق.
سيطر لاعبو تركيا وإيران على ذهبيات منافسات كرة الطاولة، اليوم الخميس، في بوليفارد رياض سيتي ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).
وفي منافسات الفردي للسيدات، أحرزت الإيرانية ندى شهسواري الميدالية الذهبية بعد فوزها على السورية هند ظاظا التي نالت الفضية، فيما حصلت التركية سيبل ألتين كايا والمصرية يسرى أشرف عبدالرازق على البرونزية.
أما في منافسات الزوجي المختلط، فقد توج منتخب تركيا بالذهبية، ونالت بنغلاديش الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى أذربيجان والبحرين.
وفي منافسات الزوجي للسيدات، توّج المنتخب الإيراني بالذهب، وحلّت تركيا ثانية بالفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى أوغندا والمالديف.
وأحرز الكازاخستاني كيريل جيراسيمنكو ذهبية الفردي بعد تغلبه على المصري عمر محمدي (4-1)، بينما حصل الطاجيكي ساد إسماعيليوف والجزائري مهدي بولوسة على البرونز.
فقدت السباحة التونسية جميلة بولكباش والدتها في سن مبكرة، وعاشت إثر ذلك قسوة اليُتم، لكنها اختارت تحويل الألم إلى طاقة إيجابية بعد انتقالها إلى فرنسا للدراسة.
في مدينة النور باريس، التقت جميلة بالمدرب العالمي فيليب لوكاس، الذي اكتشف موهبتها ووجّهها نحو طريق الاحتراف.
واصلت جميلة تدريباتها بجد واجتهاد، وهي تحمل في ذهنها أمرين فقط: مدربها الذي آمن بها، وتونس الخضراء بلادها.
شاركت لاحقًا ضمن البعثة التونسية في أولمبياد باريس كأصغر سبّاحة تونسية، لكن الحظ لم يحالفها في تحقيق ميدالية.
وفي دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، عوّضت إخفاقها السابق بإهداء بلادها ذهبية سباق 400 متر حرة، وهي الذهبية الثانية لتونس في الدورة.
قاد مصطفى حيدر وتير رابطة المشجعين الأتراك خلال نهائيات كرة الطائرة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، بمبادرة شخصية.
ونظّم وتير حضور أكثر من 100 مشجع من أبناء الجالية التركية وأسرهم، الذين توافدوا إلى صالة بوليفارد رياض سيتي لمساندة منتخبي الرجال والسيدات في النهائي.
وقد ملأت الهتافات والأعلام التركية المدرجات، مضفيةً أجواءً مميزة على المنافسات، ومجسدةً روح التضامن بين الشعوب تحت مظلة المنافسة الشريفة.
تخطط الفارسة الأردنية الصغيرة عائشة الحسبان للسير على خطى والدتها سارة كيالي التي تمارس رياضة ركوب الخيل، وخالها نصوحي كيالي المشارك في قفز الحواجز ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).
وظهرت الطفلة البالغة من العمر عشر سنوات برفقة جدها سمير كيالي في الميدان أثناء التحضيرات التي سبقت انطلاق السباق في يومه الثاني، حيث أظهرت حماسها ورغبتها في تعلم مهارات الفروسية.
وقال الجد سمير كيالي: "عائشة تمارس رياضة الخيل منذ أن كان عمرها أربع سنوات، وقد استقطبنا لها خيلًا من هولندا كهدية لتشجيعها على ممارسة رياضتها المفضلة، على غرار والدتها وخالها."
وأضاف: "أُشرف حاليًا على تدريب ابني نصوحي المشارك في البطولة، وأحرص على تعليم عائشة هذه الرياضة لتسير على خطى أسرتها، وأتوقع أن تصبح بطلة مستقبلية نظرًا لحرصها على الحضور والمشاركة المستمرة في البطولات."