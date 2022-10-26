تشارلي هال وجورجيا هول تنضمّان إلى منافسات جدة من سلسلة بطولات أرامكو للجولف

وعن فوزها في مارس الماضي على ملعب رويال غرينز، تقول هال: "لطالما أحببت مشاركاتي السابقة في جدة، لكن ذكرياتي كانت أكثر تميزًا بالفوز في منافسات مارس الماضي"، وتضيف تعليقًا على المنافسات المنتظرة: "سلسلة بطولات أرامكو للفرق كانت دائمًا تجربة رياضية ممتعة، وأسعد دائمًا بأن أكون جزءًا من منافساتها، ولذلك فأنا متحمسة اليوم للعودة إلى المشاركة لأول مرة بعد جولة لندن؛ حيث كنتُ قريبة من الفوز باللقب الفردي على ملعب سنتشورين، حتى نجحت برونت في الوصول إلى الحفرة الأخيرة بطريقة مثيرة؛ ولذلك أتمنى أن أحقق الفوز في منافسات جدة هذه المرة، وإعادة تجربتي في جدة مارس الماضي".