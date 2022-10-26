تشارلي هال وجورجيا هول تنضمّان إلى منافسات جدة من سلسلة بطولات أرامكو للجولف

تعود منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق للانطلاق مجددًا في جدة، حاملة المزيد من الإثارة، وذلك بعد تأكيد اثنتين من أفضل لاعبات العالم مشاركتهما في المنافسات، التي ستُقام على نادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، خلال الفترة بين الـ10 والـ12 من نوفمبر؛ حيث ستُشارك تشارلي هول وجورجيا هال في منافسات الجولة الأخيرة من السلسلة العالمية، التي تتوفر تذاكرها مجانًا للراغبين في الحضور.
وتحتلّ هول اليوم المركز الـ18 في التصنيف العالمي قبيل خوضها منافسات الجولة الأخيرة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق، التي تدخلها بصورة مميزة بعد فوزها الأخير في منافسات الجولة الأوروبية لقولف السيدات بولاية تكساس الأمريكية، في المقابل تعود هال إلى المنافسات بعد فوز مثير على الملعب ذاته، وبفارق خمس ضربات في منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، التي اختُتمت في مارس الماضي، فيما تحتلّ المركز الـ29 في التصنيف العالمي.
وعن فوزها في مارس الماضي على ملعب رويال غرينز، تقول هال: "لطالما أحببت مشاركاتي السابقة في جدة، لكن ذكرياتي كانت أكثر تميزًا بالفوز في منافسات مارس الماضي"، وتضيف تعليقًا على المنافسات المنتظرة: "سلسلة بطولات أرامكو للفرق كانت دائمًا تجربة رياضية ممتعة، وأسعد دائمًا بأن أكون جزءًا من منافساتها، ولذلك فأنا متحمسة اليوم للعودة إلى المشاركة لأول مرة بعد جولة لندن؛ حيث كنتُ قريبة من الفوز باللقب الفردي على ملعب سنتشورين، حتى نجحت برونت في الوصول إلى الحفرة الأخيرة بطريقة مثيرة؛ ولذلك أتمنى أن أحقق الفوز في منافسات جدة هذه المرة، وإعادة تجربتي في جدة مارس الماضي".
وتتطلّع هال إلى التفوق على إحدى أبرز منافساتها اللاعبة برونت لو، التي نجحت في خطف اللقب الفردي من هال في منافسات جولة لندن التي أقيمت في نوفمبر الماضي، وينتظر أن تشارك لو في جولة جدة بجوار كلٍّ من: أوليفيا كوان، وآن فان دام، وآنابيل ديموك، وماريان سكاربنورد، إضافة إلى أخريات.
المحطة الـ32
وستمثّل بطولة نوفمبر المحطة الـ32 على طريق منافسات الجولة الأوروبية لقولف السيدات هذا العام، التي تحمل عنوان "السباق إلى كوستا دل سول"، كما تعد الجولة الخامسة والأخيرة ضمن منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق للعام الحالي 2022.
في المقابل تملك البريطانية الأخرى جورجيا هول، الحماس ذاتها للمشاركة في منافسات جولة جدّة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق؛ إذ تقول: "كنت محظوظة بالمشاركة في كافة جولات سلسلة بطولات أرامكو هذا العام، بدءًا من بطولة إسبانيا، وصولًا إلى الجولة الأخيرة".
وتتابع: "من المنعش خوض منافسات مختلفة الطريقة؛ حيث تجمع هذه البطولة بين منافسات الفرق والسباق الفردي بين اللاعبات، وهو الأمر المغاير مقارنة بالبطولات العادية الأخرى، وعادة ما أحرص على الاستمتاع بمنافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق، وأنا متأكدة أن الأمر سيتكرر في جولة جدة المقبلة".
يذكر أن التذاكر متاحة بشكل مجاني للبالغين والأطفال دون الـ16.