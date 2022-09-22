في افتتاح الدورة الدولية الودية.. الأخضر الأولمبي يتعادل مع كرواتيا

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، مع مضيّفه منتخب كرواتيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والمقامة على هامش المعسكر الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.
وتمكن زياد الجهني من تسجيل هدف "الأخضر" في الدقيقة 32، في حين أحرز منتخب كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة 63.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، زكريا هوساوي، محمد اليامي، نواف المطيري، بندر درويش، ناصر الهدهود، زياد الجهني، نايف مسعود، أحمد الغامدي، سعد الناصر، تركي المطيري.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يشارك إلى جانب منتخبي مقدونيا الشمالية وألبانيا في الدورة الدولية التي يستضيفها منتخب كرواتيا.