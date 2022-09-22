في افتتاح الدورة الدولية الودية.. الأخضر الأولمبي يتعادل مع كرواتيا

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، مع مضيّفه منتخب كرواتيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والمقامة على هامش المعسكر الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.