غداً.. أخضر الصالات يلتقي إيران في افتتاح بطولة تايلاند الدولية

من جهة أخرى؛ عقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندريو بلازا مؤتمراً صحفياً تحدث خلاله عن جاهزية المنتخب للبطولة الودية الدولية بالقول "في البداية نشكر المنظمين على الدعوة للمشاركة في البطولة التي تعد من أقوى البطولات في المنطقة لوجود منتخبات عريقة ونحن بكل تأكيد قدمنا إلى تايلاند للمشاركة في البطولة من أجل تحقيق أهداف كثيرة من أهمها اكتساب الخبرة والاحتكاك بمنتخبات قوية".