غداً.. أخضر الصالات يلتقي إيران في افتتاح بطولة تايلاند الدولية

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً الأربعاء، بنظيره منتخب إيران في افتتاح مبارياتهما في بطولة NSDF الدولية في مدينة بتايا في مملكة تايلاند.
وكان (أخضر الصالات)، وصل اليوم، إلى مدينة بتايا، وأجرى تدريباته على صالة أرينا بتايا، التي ستحتضن مباريات البطولة، بقيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيخوض بها المباراة.
من جانب آخر عقدت اللجنة المنظمة لبطولة NSDF الدولية اجتماعاً تنسيقياً بكافة ممثلي المنتخبات المشاركة وتم شرح أنظمة ولوائح البطولة وآلية حسمها بالإضافة إلى تحديد ألوان أطقم المنتخبات خلال المباريات، وقد مثل المنتخب السعودي خلال الاجتماع مدير المنتخب عبد الرحمن الرماح.
من جهة أخرى؛ عقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندريو بلازا مؤتمراً صحفياً تحدث خلاله عن جاهزية المنتخب للبطولة الودية الدولية بالقول "في البداية نشكر المنظمين على الدعوة للمشاركة في البطولة التي تعد من أقوى البطولات في المنطقة لوجود منتخبات عريقة ونحن بكل تأكيد قدمنا إلى تايلاند للمشاركة في البطولة من أجل تحقيق أهداف كثيرة من أهمها اكتساب الخبرة والاحتكاك بمنتخبات قوية".
وعن جاهزية المنتخب قال "نحن جاهزون للمشاركة في البطولة وفيما يخص مباراة منتخب إيران فبكل تأكيد منتخب إيران قوي ويعد من أقوى المنتخبات العالمية وليس فقط في آسيا ولكننا مستعدون وجاهزون لمواجهته".
يذكر أن أخضر الصالات تلقى دعوة رسمية من الاتحاد التايلاندي للمشاركة في بطولة NSDF الدولية بجانب منتخبات اليابان وإيران ومصر وموزمبيق وتايلاند البلد المستضيف.