موسم الجيمرز يفتتح أنشطته وفعالياته في بوليفارد رياض سيتي

شهدت مدينة الرياض مساء أمس الخميس انطلاق أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز الذي يُعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم" على مدار 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.
ووسط حضور الآلاف من زوار الحدث العالمي تم الإعلان عن افتتاح موسم الجيمرز رسمياً بعروض إبداعية تضمنت لوحات فنية عديدة باستخدام 1000 طائرة درون، والرسوم المتحركة، والنوافير، والألعاب النارية.
وانطلقت فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز عبر منافسات الرياضات الإلكترونية من خلال بطولة اللعبة الشهيرة Rocket League"" بمجموع جوائز يصل إلى مليوني دولار أمريكي، وبمشاركة 24 من أفضل الفرق العالمية على مدار أربعة أيام، على مسرح منطقة الألعاب الإلكترونية.
وتم تصميم المسرح وفق أعلى المعايير والتجهيزات لتمنح اللاعبين والجماهير ومتابعي المنافسات على البث المباشر تجربة رياضية إلكترونية ترفيهية فريدة من نوعها، وتستمر يوم غد منافسات اليوم الثاني من البطولة والتي سيتم فيها تحديد المتأهلين لمرحلة النهائيات.
واختتمت الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز بالحفل الموسيقي الذي قدمه النجم المصري عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin، والسويديان الشهيران Sebastian Ingrosso و Salvatore Ganacci بالإضافة إلى الدي جي السعودي Elfuego، وسط تفاعل جماهير مسرح NXT LVL مع الأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإليكترو هاوس الخاصة.