موسم الجيمرز يفتتح أنشطته وفعالياته في بوليفارد رياض سيتي

يذكر أن الحدث العالمي وكل ما يتعلق به، يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي لموسم الجيمرز ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتويتش.